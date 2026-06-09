Українська судова система знову опинилася під ударом. Цього разу загроза походить не від чергового корупційного скандалу чи прямого політичного тиску, а з боку представників старої адвокатської номенклатури. Ці люди роками вибудовували закриті мережі впливу в юридичному середовищі. У центрі нового протистояння опинився голова Ради адвокатів Київської області Петро Бойко, якого публічно звинувачують у спробах заблокувати формування оновленого складу Вищої ради правосуддя (ВРП).



Про це пише сайт Антикор.

Скандал спалахнув після резонансних заяв адвоката Олексія Шевчука. Він прямо стверджує, що окремі кулуарні групи намагаються зірвати конкурс до ВРП, аби не допустити появи незалежних кандидатів. Це не просто внутрішній конфлікт всередині професійної спільноти — це системна спроба зберегти контроль над ключовим органом судової влади країни.

Хроніка кулуарного спротиву

Конфлікт розгорівся під час конкурсних процедур із формування нового складу ВРП за парламентською квотою. За словами Шевчука, щойно він висунув свою кандидатуру, окремі представники адвокатського самоврядування розгорнули проти нього цілеспрямовану кампанію. Головним ідеологом цього процесу називають саме Петра Бойка — багаторічного очільника Ради адвокатів Київської області та одного з найвпливовіших функціонерів української адвокатури.

Схема протидії виглядає класично:

Спочатку навколо кандидатури Шевчука штучно створили процедурні претензії, намагаючись поставити під сумнів законність його участі в конкурсі.

Згодом увімкнувся тиск через адвокатські структури, які традиційно орієнтуються на старих керівників професійного самоврядування (архітектуру якого свого часу закладав ще Віктор Медведчук).

Як наслідок, увесь конкурсний процес опинився під загрозою зриву.

Суть цього протистояння є очевидною. Для старої юридичної еліти поява незалежних членів у ВРП означає остаточну втрату неформальних важелів впливу на суддівський корпус. Для суспільства ж це шанс на реальне очищення системи. Саме тому боротьба навколо ВРП давно вийшла за межі звичайних кадрових рішень — це битва за контроль над усією судовою вертикаллю.

Хто такий Петро Бойко?

За твердженням Олексія Шевчука, саме Бойко є ключовою фігурою, яка блокує його проходження до ВРП. Постать голови Ради адвокатів Київської області дійсно примітна: він володіє потужними зв’язками як в адвокатському середовищі, так і на найвищих щаблях влади, причому комунікує як із колишніми, так і з нинішніми елітами.

Петро Бойко належить до генерації юристів, які сформувалися на зламі епох — наприкінці радянських часів та на початку незалежності України. Згідно з офіційною біографією, він починав кар'єру в органах прокуратури, а у 1990-х перейшов в адвокатуру. Уже в 1999 році Бойко обійняв посаду віцепрезидента Спілки адвокатів України, паралельно розвиваючи власну юридичну фірму. З 2012 року і до сьогодні він незмінно очолює Раду адвокатів Київської області.

Півтора десятка років на чолі одного з найбільших регіональних підрозділів перетворили Бойка на монопольного гравця всередині професії. Саме через такі структури вирішуються питання дисциплінарної відповідальності, ліцензування, врегулювання конфліктів та внутрішньої політики. Критики Бойка відкрито говорять про побудову «закритої корпоративної республіки», де керівне кермо роками утримує одне й те саме коло осіб.

Шлейф Януковича, Медведчука та звинувачення у зв'язках із ФСБ

У відкритому доступі немає прямих документів про те, що Петро Бойко офіційно входив до політичного штабу Віктора Януковича. Проте його багаторічна діяльність і клієнтура нерозривно пов’язані з топчиновниками тієї епохи.

Резонансні кейси Петра Бойка:

Микола Злочевський: одіозний міністр екології часів Януковича та власник компанії Burisma. Бойко особисто захищав його інтереси та публічно атакував НАБУ, критикуючи антикорупційні розслідування проти свого клієнта.

Микола Мартиненко: екснардеп і фігурант гучних корупційних справ. У цьому процесі Бойко також активно виступав у медіа, звинувачуючи НАБУ в «політичному тиску» та «дискредитації судової системи».

Звісно, захист одіозних політиків чи бізнесменів є законним правом будь-якого адвоката (зрештою, професійний обов'язок існує для всіх). Проте у випадку з Бойком виникають серйозні сумніви, що мотивом була лише чиста юриспруденція.

Ці сумніви підкріплюються жорсткою заявою чинного народного депутата від партії «Голос» Ярослава Железняка, який публічно звинувачив Бойка в роботі на російську ФСБ та «зливі» так званих «плівок Міндіча». Щобільше, у журналістських розслідуваннях, які цитують нардепа, прямо стверджується, що Петро Бойко є агентом ще радянського КДБ і давнім соратником іншого агента — Віктора Медведчука.

Зв'язок із Медведчуком простежується й через кар'єрну хронологію. Кум Путіна повністю контролював українську адвокатуру ще за часів раннього Кучми та формував судову систему «пізнього» Януковича. Саме на піку могутності Медведчука, у 1999 році, Петро Бойко став віцепрезидентом Спілки адвокатів України — організації, яка на той час була цілковито інтегрована в орбіту впливу лідера «СДПУ(о)». Тому попри формальну «відсутність прямих доказів» партійної приналежності, його системна інтеграція в це середовище є очевидною.

Реванш старої системи

Належність Петра Бойка до старої адвокатської номенклатури та його тримання за дисциплінарні важелі є головним тригером для прихильників судової реформи. Повстає фундаментальна проблема: людина, яка роками обслуговувала інтереси корумпованої політичної еліти, сьогодні претендує на роль морального арбітра професії та намагається диктувати умови формуванню органів суддівського врядування.

Цей конфлікт давно переріс масштаби особистої суперечки двох адвокатів. Це протистояння двох моделей:

1. Стара модель: правосуддя, вибудуване Медведчуком і закріплене Януковичем, де все вирішують закриті клани, а замість прямих телефонних наказів тепер використовуються штучні дисциплінарні скарги, бюрократичні пастки та підконтрольні конкурсні комісії.

2. Нова модель: прозоре, незалежне очищення судової влади, де ключові рішення ухвалюються відкрито.

Головна фігура в цій історії — Бойко як уособлення непотоплюваної системи. Якщо через дії таких діячів формування Вищої ради правосуддя знову буде заблоковано, це не стане особистою поразкою окремого кандидата. Це буде черговою перемогою тієї самої корумпованої системи, яку Україна кров'ю і важкими реформами намагається демонтувати вже понад десять років. Спроби реваншу тривають, і стара гвардія не збирається відступати без бою.