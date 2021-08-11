Украинская певица Ани Лорак впечатлила фигуркой и моложавым видом
Как передает Politeka.net, 42-летняя певица после карантина активно занялась своей фигурой. Прогресс артистки невероятен – с каждым днем она выглядит все более спортивной и молодой.
На свежем фото Лорак засветилась в спортивном топе и широких джинсах, которые подчеркнули ее пресс с кубиками. Сочности кадру добавила загорелая кожа артистки.
«Сегодня мы стали на шаг ближе к релизу долгожданного альбома. Снимали #CoverStory, и получилось просто😍❤️🔥 Скоро все увидите сами…», - подписала фото звезда.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Исчезновение Эдиты Пьехи со сцены, в семье рассказали, что на самом деле произошло: "К сожалению..."
Стало известно о трагической гибели чемпиона Украины: "В этой истории печально все"
Булитко из "Дизель шоу" встала на колено перед смущенным Винником и получила ответ: "Да"
Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом: "Леш, я отдыхаю!"
В комментариях поклонники оставили массу отзывов. Они стали восхищаться фигурой певицы и обсуждать долгожданный альбом.
«Я уверенна, что это будет шикарный альбом. Очень жду!», «Вауу, красавица какая», «Как всегда на готове! Ждём, очень-очень», «Глядя на вас, хочется становиться лучше», «Какой пресс», «Это Ани Лорак?! Или Надя Дорофеева?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лорак впечатлила фигурой в мини-платье из одних блесток: фото красотки.
Ранее Politeka писала, что Ани Лорак засветила свою "сестру"-блондинку: "Моя лучшая...".
Также Politeka сообщала, что Лорак в мини- платье зажгла на сцене с красавчиками в кожаных костюмах.