Украинская певица Ани Лорак впечатлила фигуркой и моложавым видом

Как передает Politeka.net, 42-летняя певица после карантина активно занялась своей фигурой. Прогресс артистки невероятен – с каждым днем она выглядит все более спортивной и молодой.

На свежем фото Лорак засветилась в спортивном топе и широких джинсах, которые подчеркнули ее пресс с кубиками. Сочности кадру добавила загорелая кожа артистки.

«Сегодня мы стали на шаг ближе к релизу долгожданного альбома. Снимали #CoverStory, и получилось просто😍❤️‍🔥 Скоро все увидите сами…», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов. Они стали восхищаться фигурой певицы и обсуждать долгожданный альбом.

«Я уверенна, что это будет шикарный альбом. Очень жду!», «Вауу, красавица какая», «Как всегда на готове! Ждём, очень-очень», «Глядя на вас, хочется становиться лучше», «Какой пресс», «Это Ани Лорак?! Или Надя Дорофеева?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лорак впечатлила фигурой в мини-платье из одних блесток: фото красотки.

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак засветила свою "сестру"-блондинку: "Моя лучшая...".

Также Politeka сообщала, что Лорак в мини- платье зажгла на сцене с красавчиками в кожаных костюмах.