Сегодня в Москве прощались с легендарным поэтом и певцом, народным артистом России Александром Градским, в первом ряду сидела вдова музыканта – 39-летняя модель из Киева Марина Коташенко.

Как пишет Politeka.net, Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Церемония прощания с артистом прошла в «Градский-холл» 1 декабря. В первом ряду сидела вдова артиста, на которой он женился незадолго до смерти.

Подробности о браке Градского всплыли уже после его смерти. Так, на странице woman_ru в Инстаграм сообщалось, что за месяц до кончины певец женился на актрисе и модели Марине Коташенко, с которой до этого прожил без штампа в паспорте 17 лет и воспитывал двоих детей. Отмечалось, что Градский решил узаконить их отношения лишь после того, как серьезно заболел.

Марина Коташенко младше певца на 35 лет. Известно, что она родом из Киева, однако после школы переехала в Москву. С Градским она случайно познакомилась на улице, когда ей было всего 19 лет. Впоследствии она стала четвертой по счету женой музыканта. Благодаря узаконенному браку Коташенко теперь сможет законно претендовать на имущество покойного супруга.

Известно, что в прошлом году Градский задекларировал 4,2 миллиона рублей (1,5 миллиона гривен). У артиста также была огромная квартира на Тверской улице Москвы, занимавшая целый этаж. По оценкам риелторов, ее стоимость может составить более 200 миллионов рублей (73,6 миллиона гривен).

В сети отреагировали на новость о женитьбе Градского.

«Это она с ним жила ещё и без брака?», «Правильно все! Она ему 2 детей родила!», «Думала - внучка на фото», «Эта девчонка всю молодость отдала и двоих детей родила -все заслуженно!», «Уже чувствовал уход», «Земля ему пухом и вечная память», - пишут люди.

Напомним, оборвалась жизнь легендарного певца, миллионы фанатов скорбят.

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за трагедии с близким другом.

Также Politeka писала, что муж Пугачевой Галкин сообщил о большой трагедии, ушел близкий человек.