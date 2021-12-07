Известная на весь мир итальянская актриса и модель Моника Беллуччи впечатлила роковой красотой в новой фотосессии, напомнив, что является одной из самых соблазнительных женщин.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм актриса поделилась кадром, на котором предстала в кожаном плаще. Ее черные волосы идеально гармонировали с нарядом, в результате чего она выглядела превосходно. Макияж дополнил образ эффектной брюнетки.
«Из истории с обложки», - подписала фото звезда.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов и отзывов.
«Образ идеальный», «Самая красивая женщина в этом мире», «Лучшая актриса», «Ты невероятная», «Красота в деталях», «Вечная красота», «Невероятная женщина», «Сколько страсти», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Моника Беллуччи не так давно отпраздновала свое 57-летие. Несмотря на возраст, она все еще будоражит фантазию миллионов поклонников по всему миру.
Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".
Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье приковала взгляды к себе: «Фигура мечты».
А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в платье с вырезом козырнула прелестями: "Как на портрете".