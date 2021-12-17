Известная певица и звезда сериала "Скажене весілля" Анна Тринчер высказалась после того, как не стала номинанткой на премию YUNA.

Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Недавно стало известно, что Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин решили пожениться.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Тринчер высказалась, как на самом деле относиться к тому, что её не номинировали на премию "YUNA". Хоть в сети идут слухи, что она обиделась, однако Анна Тринчер намерена в следующем году попасть в номинацию.

"Конечно, уже пошли статьи про то, что я обижена на номинацию "YUNA", и что меня не представили в номинацию. Ну и бог с ними. Я знаю, что теперь сделаю всё возможное, чтобы быть там", — высказалась Анна Тринчер.

"И самое главное, что моя главная награда - это мой классный слушатель, который любит меня, репостит, поддерживает мои успехи в просмотрах, охватах, в песнях", — рассказала певица.

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