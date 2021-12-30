Известная певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич показала себя лежа на кровати в коротком платье. Украинцы раскритиковали певицу за внешний вид.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный.

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Злата Огневич показала себя в шикарном коротком платье белого цвета с глубоким вырезом, который подчеркивает идеальную фигуру "Холостячки".

"Столько всего нужно успеть сегодня! А ещё и ёлочку нарядить 🎄 Сегодня вечером в Сториз будем это делать ВМЕСТЕ!", — рассказала Злата Огневич.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Ты всегда самая красивая и самая милая девушка в королеве мира", "Златушка слегка поднадоела уже..", "Злата! Вы пример для всех девушек!!! На вас хочется смотреть", "Очень неудачно сделаны углы Джоли".

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