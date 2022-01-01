Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярная украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней реалити-шоу "Холостячка" на телеканале СТБ, решила ответить на вопросы поклонников.
Так, певицу спросили, сталкивалась ли она когда-нибудь с харассментом в украинском шоу-бизнесе. Огневич рассказала, что с ним сталкивался каждый, кто живет в социуме.
"Домагательства могут быть как се****льного плана, так и морального. Абьюзинг - это тот же харассмент. И, конечно, да. В своей жизни я очень часто с этим сталкивалась. Но здесь важно быть сильной, сохранять свои границы и отвечать людям на их неподобающее поведение такой позицией силы, позитивной агрессией. Потому что, когда мы отстаиваем свои границы, мы находимся в таком хорошем, здоровом состоянии агрессии.
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