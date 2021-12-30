Відома співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показала себе лежачи на ліжку в короткій сукні. Українці розкритикували співачку за зовнішній вигляд.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення в 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Злата Огневич показала себе в шикарній короткій сукні білого кольору з глибоким вирізом, який підкреслює ідеальну фігуру "Холостячки".

"Стільки всього потрібно встигнути сьогодні! А ще і ялинку нарядити 🎄 сьогодні ввечері в сторіз будемо це робити разом!", — розповіла Злата Огневич.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото:"Ти завжди найкрасивіша і наймиліша дівчина в Королеві світу", "Златушка злегка набридла вже..", "Злата! Ви приклад для всіх дівчат!!! На вас хочеться дивитися", "Дуже невдало зроблені кути Джолі".

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