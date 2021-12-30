Злата Огневич останнім часом не говорить про особисте життя, але старанно намагається показати, що у неї все добре і вона має намір зустріти свята в сімейному колі.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич після фіналу шоу "Холостячка" залишилася без свого обранця і була дуже засмучена цим, так як розлучилася з чоловіком досить несподівано і без пояснень. Андрій Задворний кинув і не став говорити причини, більш того, після пост-шоу він розкритикував Злату, висміявши її сльози на камеру.

Після проекту та пост-шоу Злато також висловилася і підкреслила, що вона не хоче зараз загадувати щось на майбутнє. Хоч вона і залишилася одна і на святах буде з сім'єю, її все влаштовує, про участь в шоу вона не шкодує і спокійно йде далі.

Для цього Огневич навіть пішла до психолога, про що сама говорила раніше. Зараз Огневич вирішила прикрасити ялинку іграшками ручної роботи і похвалилася також кількістю подарунком під нею. До слова, вибрала співачка спеціально живу ялинку в горщику, яку можна буде повернути назад в природне середовище проживання.

Також раніше співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Злата Огневич показала себе в шикарній короткій сукні білого кольору з глибоким вирізом, який підкреслює ідеальну фігуру "Холостячки".

"Стільки всього потрібно встигнути сьогодні! А ще й ялинку нарядити 🎄 сьогодні ввечері в сторіз будемо це робити разом!", — розповівши Злата Огневич.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото:"Ти завжди найкрасивіша і наймиліша дівчина в Королеві світу", "Златушка злегка набридла вже..", "Злата! Ви приклад для всіх дівчат!!! На вас хочеться дивитися", "дуже невдало зроблені кути Джолі".

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