Андрій Задворний, який був висміяний в мережі після скандального фіналу і неприємного розставання з "Холостячкою" Златою Огневич, розповів в Instagram про те, чи є у нього обраниця.

Як пише Politeka.net, Андрій Задворний став переможцем проекту, але опинився в центрі критики і висміювання, особливо після пост-шоу.

Як виявилося, він кинув Огневич прямо на порозі її будинку всього через 1,5 місяці відносин. Більш того, він навіть не став пояснюватися і розірвав з нею всіляке спілкування. На пост-шоу Задворний взагалі пішов посеред ефіру і телеведучому довелося його повертати.

Після цього на нього обрушився потік критики, адже Задворний виправдовував себе в Instagram і навіть висміяв Огневич за те, що вона розплакалася після пост-шоу. Тепер він всіляко намагається підтримати свою популярність в Instagram.

Цього разу він розповів, чи є у нього стосунки після скандального фіналу.

"Упевнений, буде класно! Отримав запрошення на двох, він має на увазі бути з парою. Не думаю,що хочу піти на таку вечірку сам. Якщо що, це не було оголошення»шукаю з ким піти". Це були думки вголос, я точно повз " - заявив Задворний.

Раніше ми писали, що Задворний вирішив провести Щасливий час з дочкою.

Чоловік максимально віддалився від того життя, що вів на «Холостячке» і навіть не хоче коментувати побачене після пост-шоу. Тому Задворний почав вести Instagram, ігноруючи теми про шоу, і роблячи акцент на житті тепер.

"Ми з Кірюхою якраз потрапили на фініш «чистки». Поки побудемо вболівальниками, а потім вийдемо на ідеальний лід відразу. А ось катаємося, ух, не встигаю за нею. Чого така швидка?"- пише Задворний.

Нагадавши, переможець "Холостячки", який кинув Злату, виїхав з Києва, заговоривши про кризу.

Як повідомляла Politeka, Огневич грайливо прилаштувалася до екс-фавориту Тарапате, спантеличивши кадрами "побачення".

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