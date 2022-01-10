Российский блогер и певец Даня Милохин, который дружит с рэпером-сканадлистом Моргенштерном, не смог попасть на территорию Украины и очень расстроился.

20-летний тиктокер не продвинулся дальше аэропорта Киева, как его развернули обратно. Выяснилась причина, почему с Милохиным так обошлись украинские пограничники. Ситуацию прокомментировал "Украинской правде" источник в СБУ.

Оказывается, Милохин ни какой не враг, как блогер уже раструбил на всю Сеть, а просто не смог четко обозначить цель своего визита в нашу страну.

"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", - говорится в комментарии.

Отметим, инцидент произошел 9 января. Милохин сообщил в "сториз" у себя в Инстаграм, что его продержали несколько часов в аэропорту, прежде чем отказать во въезде.

"Чуваки, меня не вспустили. Я - враг. Нас обратно развернули!", - заявил друг Моргенштерна и затем добавил фото с подписью "грусть".

Добавим, в октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6 место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Напомним, известный российский певец и друг Моргенштерна рискнул прилететь в Киев и пожалел: "Я - враг"

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