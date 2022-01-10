У мережі опублікували дві фотографії відомої української співачки Олександри Зарицькою з різницею в рік та показали неймовірні зміни в зовнішності.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Зірковий шлях" в Instagram обнародували два фото відомої української співачки, солістки гурту Kazka та учасниці проєкту "Танці з зірками" Олександри Зарицької з різницею в рік, щоб показати, як вона змінилася.

"Співачку Сашу Зарицьку не впізнати 😱 За рік 29-річна солістка гурту KAZKA неймовірно змінилася. Як вам вам "нова" Саша? Діліться в коментарях 🤍", - написали на сторніці.

Як бачимо, зміни дійсно колосальні. Зауважимо, що за рік Олександра Зарицька схудла на 20 кілограмів. Сама співачка зізналася, що зайві кілограми "пішли" й під час її участі в шоу "Танці з зірками", адже репетиції забирали багато сил та енергії.

Деякі шанувальники навіть порівняли Зарицьку з відомою співачкою Адель.

"Вона гарна в будь якому вигляді❤️", "Сашка в любій вазі гарна, але вона велика молодець ✊🏻❤️", "Саша супер. Така худенька стала😍", "Супер молодець❤️", "Саша найкраща була і буде завжди 🔥🔥🔥😍❤️", "🔥🔥🔥🔥 Олександра неймовірна🔥🔥🔥🔥прекрасна🔥🔥🔥🔥 незрівнянна🔥🔥🔥", "👏Красуня, схудла 👏😍", "Немов Адель", "Адель)", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA спантеличила розповідями про відпочинок в Грузії: "Встигла і поплакати, і...".

Нагадаємо, що солістка KAZKA Зарицька нарешті розкрила, з ким полетіла в Тбілісі: екстремальні кадри

Також Politeka писала, що Зарицька з KAZKA з кільцем на пальці повідомила, що закохалася: "Який зухвалий погляд".