Солістка групи KAZKA, екс-учасниця шоу "Танці з зірками", Олександра Зарицька, заінтригувала новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Олександра Зарицька, яка за рік схудла на 20 кілограмів, поїдлилась новими цікавими кадрами. Сама співачка раніше зізналася, що зайві кілограми "пішли" і під час її участі в шоу "Танці з зірками", адже репетиції забирали багато сил і енергії.

У новому пості Олександра Зарицька зображена з хореографом Валерієм скрипкою. Співачка запрошує всіх бажаючих взяти участь в їх спільному танцювальному майстер-класі.

На одному з фото Олександра Зарицька відображена в шпагаті.

Користувачі Мережі захоплюються схудлою фігурою Олександри Зарицької.

"Здорово схудла", "які ж Ви прекрасні", "як ти пострункішала! Танці пішли на користь. Карколомна дівчина", "вогонь", "красуня, в чудовій формі🔥 👏, талановита за що не візьмешся", - пишуть в коментарях.

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