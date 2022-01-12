Певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), показала, как отдыхает в Мексике.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала популярной украинской певицей. Звезда сейчас находится на отдыхе в Мексике, откуда делится постоянно новыми фото и видео.

На новых фото Настя была в прозрачной сеточке и мини-купальнике. Звезда поделилась несколькими снимками с пляжа, демонстрируя роскошные формы.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Поправилась", "Гагарина и Дубцова курят на сторонке", "Я таю по тебе", "Беременна", "Ты такая красивая, такая солнечная", "Настенька ,ты прекрасна ,кому не нравится в сад", "Желаю вам ребеночка", "Шикарная женщина, я тоже так хочу", "Вы богиня", "Ля, какая ты хорошая", "Все-таки накачал Настюху", "Сейчас начнется :- животик ... Беременна.... когда рожать", "Класс, а мне только мечтать можно", "Стиль леопард подходит".

Напомним, Настя Каменских в полосатых штанах и купальнике разочаровала украинцев

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