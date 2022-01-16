Известная украинская певица Светлана Лобода, которая давно строит карьеру в России, сейчас наслаждается отдыхом с родными на солнечном курорте.

Как сообщает Politeka.net, 63-летняя мама певицы Светланы Лободы Наталья Васильевна поделилась кадрами отдыха с дочкой в своем Instagram.

«Люблю отдыхать со своими девчонками», - написала она.

На снимке Наталья Васильевна позировала вместе со Светланой.

Пользователи Сети комментируют фото и желают артистке вместе с мамой хорошо отдохнуть.

«Красивые», «Хорошего отдыха Вам», «Хорошего отдыха», «Какие вы лучистые! Оставьте огонь в глазах навсегда - это очень красиво! ❤», - пишут в комментариях.

Как известно, Светлана Лобода подарила маме двух внучек – Евангелину и Тильду. Отцом Евангелины является бывший гражданский муж Лободы, танцор Андрей Царь. Пара рассталась вскоре после рождения дочери, но сохранила теплые отношения.

Что касается отца Тильды, то его имя Светлана не рассекречивает. По одной из версий, отец Тильды — фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Напомним, Лобода в крохотном купальнике разлеглась перед камерой, вызвав гнев: "Мать, оденься ты уже..."

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода в эффектной шляпе впечатлила кадрами с отдыха: «Вы так сверкаете рядом с…»

Также Politeka писала, что Светлана Лобода похвасталась подросшей дочерью-красавицей от Андрея Царя: редкие кадры