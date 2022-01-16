Известная певица Светлана Лобода, которая уже давно уехала в Россию строить карьеру, поделилась новыми кадрами из роскошного отдыха.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная исполнительница Светлана Лобода, которая родилась в Киеве, но несколько лет назад уехала в Россию строить карьеру, часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.

На этот раз певица опубликовала новое видео с роскошного отдыха, куда отправилась вместе с дочерьми Евой и Тильдой.

Так, на новом видео Светлана была в красивом купальнике и позировала на камеру. Певица лежала на белоснежной качалке и показывала свои прелести.

"Хорошо❤❤️", - написала Лебеда.

В комментариях поклонники написали, что думают о новом видео исполнительницы.

"Ослепительная❤️✨", "Скромнее бы, пошло", "Мать, оденься ты уже е*та... 😂😢 ", "Кайфово 😍❤️‍🔥", "Светлана, чувственная и прекрасная❤️ Благодарю вас за творчество и вдохновение❤️💛✨" , "Хорошо вам отдохнуть ❤️ ", "Кошечка 😍😍😍 ", "Прекрасного отдыха и позитива 👍🍀👸 ", "Совсем похудела 😮😢 ", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что Лобода показала фигуру в купальнике со всех сторон, вызвав вопрос: "Зачем вообще нужны...".

Напомним, что Светлана Лобода похвасталась подросшей дочерью-красавицей от Андрея Царя: редкие кадры.

Также Politeka писала, что Светлана Лобода в эффектной шляпе поразила кадрами с отдыха: "Вы так сверкаете рядом с...".