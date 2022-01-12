Певица Светлана Лобода показала подросшую дочь Евангелину, которой сейчас 10 лет, от танцора Андрея Царя, с которым артистка была в гражданском браке.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода является популярной певицей родом из Украины. Звезда была некоторое время в гражданском браке с танцором Андреем Царем, от которого родила дочь Евангелину, которой сейчас 10 годиков. А уже в 2018 году у Светланы появилась вторая дочь Тильда, имя отца которой звезда не раскрывает общественности. Сейчас Светлана находится на отдыхе, куда взяла и дочь Еву. Звезда решила показать в сторис Инстаграм, как выглядит подросшая малышка.

На кадрах 10-летняя девочка была в футболке и очках. Ева смеялась, впечатляя танцами. Малышка подпевала, пока мама смеялась на камеру и снимала дочь.

"Я в шоке", - сказала Лобода в конце.

А уже на следующем сторис Светлана показала себя, появившись в топике и стильных очках.

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