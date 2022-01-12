Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода является популярной певицей родом из Украины. Звезда была некоторое время в гражданском браке с танцором Андреем Царем, от которого родила дочь Евангелину, которой сейчас 10 годиков. А уже в 2018 году у Светланы появилась вторая дочь Тильда, имя отца которой звезда не раскрывает общественности. Сейчас Светлана находится на отдыхе, куда взяла и дочь Еву. Звезда решила показать в сторис Инстаграм, как выглядит подросшая малышка.
На кадрах 10-летняя девочка была в футболке и очках. Ева смеялась, впечатляя танцами. Малышка подпевала, пока мама смеялась на камеру и снимала дочь.
"Я в шоке", - сказала Лобода в конце.
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А уже на следующем сторис Светлана показала себя, появившись в топике и стильных очках.
Напомним, Лобода высказалась о своем номере для украинцев, который вызвал смешанную реакцию
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