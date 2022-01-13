Как передает Politeka.net, в Инстаграм счастливая Светлана Лобода поделилась кадрами с отдыха. Как известно, после новогодних праздников, концертов и корпоративов артистка наконец-то позволила себе расслабиться и отдохнуть.
На свежем фото она позировала с дочками. Артистка засветила лицо старшей дочки, а младшую по привычке спрятала от публики. Отметим, что Лобода до сих пор скрывает, кто отец ее второй дочери.
«Мы с девочками поздравляем Вас с Новым Прекрасным Годом, дорогие мои», - подписала фото Светлана Лобода.
В комментариях ей оставили массу теплых слов и поздравлений.
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«Вас с девочками тоже с праздником», «Красотульки», «Такие сладкие и милые девчонки», «Вы так сверкаете рядом с детьми! Божечки, Светлана Сергеевна, вы цветёте!», «Пусть этот год будет наполнен любовью и добром, и конечно много музыки», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лобода продемонстрировала, как повзрослела старшая дочь Ева: «становится похожей на…».
Ранее Politeka сообщала, Светлана Лобода показала дочку-красавицу от Андрея Царя: фото.
Также Politeka рассказывала, что Лобода засветила фигуру в купальнике с выгодного ракурса: "Зачем вообще нужны...".