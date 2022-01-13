Известная украинская певица Светлана Лобода, которая давно строит карьеру в России, показала, как наслаждается отдыхом со своими двумя дочками Евой и Тильдой.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм счастливая Светлана Лобода поделилась кадрами с отдыха. Как известно, после новогодних праздников, концертов и корпоративов артистка наконец-то позволила себе расслабиться и отдохнуть.

На свежем фото она позировала с дочками. Артистка засветила лицо старшей дочки, а младшую по привычке спрятала от публики. Отметим, что Лобода до сих пор скрывает, кто отец ее второй дочери.

«Мы с девочками поздравляем Вас с Новым Прекрасным Годом, дорогие мои», - подписала фото Светлана Лобода.

В комментариях ей оставили массу теплых слов и поздравлений.

«Вас с девочками тоже с праздником», «Красотульки», «Такие сладкие и милые девчонки», «Вы так сверкаете рядом с детьми! Божечки, Светлана Сергеевна, вы цветёте!», «Пусть этот год будет наполнен любовью и добром, и конечно много музыки», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лобода продемонстрировала, как повзрослела старшая дочь Ева: «становится похожей на…».

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