Беда случилась с известным актером, новость потрясла весь мир - украинцы не остались в стороне и также выразили свои соболезнования в Сети - что пишут, читайте далее.

Мир потрясла новость о гибели известного актера-красавца 37-летнего Гаспара Ульеля. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ряд СМИ.

19 января стало известно, что артист получил травмы, несовместимые с жизнью на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе на юге Франции. По некоторым данным, артист катался без шлема, столкнулся с другим лыжником на одном из поворотов, оба упали. Гаспар Ульель потерял сознание, а второй участник не пострадал.

Пострадавшего доставили на вертолете в больницу, но спасти его не удалось.

Гаспар Ульель снялся в фильмах: «Долгие помолвки», «Ганнибал: Восхождение», «Святой Лоран. Страсти великого кутюрье», «Это всего лишь конец света».

Украинцы в Сети оплакали знаменитость:

"Очень жаль такой красивый и талантливый(((", "Боже😰😢 так жаль. Очень нравился этот актер...", "😢😢😢 Вечная память, очень талантливый актер был 💔💔💔", "Какой красивый парень. Царство ему небесное.😢", "Очень жалко 😥.Хороший, харизматичный актер и модель. 😥", "Очень жаль..в таком возрасте уходить слишком больно", "Очень жаль…Такой молодой, такой красивый! Прекрасный актёр 😢".

Напомним, что украинская девушка Бонда обнародовала фото Ульеля

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