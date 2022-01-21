Певица Бритни Спирс, которой сейчас 40 лет, показалась вместе с женихом, который младше нее на 12 лет.

Как пишет Politeka.net, Бритни Спирс является успешной западной певицей. Звезда сейчас в отношениях с 27-летним актером Сэмом Асгари. Певица также активно ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят почти 40 миллионов людей.

На а новых фото Бритни показалась вместе со своим любимым. Парочка сидела на диване и обнималась.

"Люблю", - написала Спирс у себя на страничке.

Фанаты, включая Виталия Козловского и Беллу Хадид, поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Ты заслуживаешь всего счастья", "Ты не заслуживаешь ничего, кроме любви!", "Бритни заслуживает мира", "Я люблю тебя, королева", "Ты шикарная", "Люби его и учись любить брачный контракт", "Великолепная!!!! Очень рада видеть вас на улице и радоваться жизни!".

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