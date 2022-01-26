Михаил Заливако продолжил строить отношения с моделью и турагенткой Анной Богдан, передает Politeka.net. Время от времени бизнесмен ведет страницу в Инстаграм, и в этот раз опубликовал фото из Мексики.
Быший "холостяк" позировал в желтой футболке и цветных шортах, и улыбался.
Пост был посвящен дилемме о том, какие фото лучше размещать в аккаунте - "живые" или со студии. Примечательно, что текст Михаил Заливако "украл" у своей возлюбленной Анны Богдан, о чем сообщил в самом конце.
"Хочу услышать ваше мнение? Студия или живые?
Текст для поста брал у @hannastorozhuk 😆", - сообщил бизнесмен.
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Публикация быстро собрала более 3000 лайков и много комментариев:
"У тебя фотки настолько живые, что если листать карусель, то получится мультик 😁 особенно на последних двух постах 😝", "Ты такой красивый, что любые фото оживишь!)😍😉", "😂😂😂Миша,ваш юмор - ТОП))))", "Живые фото ❤️ - это про уверенность и свободу . Студийные отфотошопленные - красиво, но это про рамки и комплексы 🤷♀️".
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