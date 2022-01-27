Відома співачка і актриса Анна Трінчер розповіла, чи помирилася зі своєю бабусею, з якою не спілкувалася після заручин з нареченим.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і актриса Анна Трінчер, яка нещодавно зробила пластику грудей, виставляє своє життя напоказ у соцмережі Instagram. Так, цього разу блогерка розповіла, чи помирилася вона зі своєю бабусею, з якою поскандалила через заручини з коханим Олександром Волошиним.

Виявилося, що Анна не спілкувалася зі своєю бабусею з моменту, коли бойфренд зробив їй пропозицію. Взагалі сім'я співачки виступила проти її весілля з блогером, з яким вона живе вже тривалий час. Однак, судячи з усього, відносини з рідними Ане вдалося налагодити.

За словами дівчини, саме питання про стосунки з бабусею було найчастішим, яке задавали їй шанувальники. Так, Трінчер показала коротке відео, в якому видно, що бабуся прийшла на її виписку з клініки після пластичної операції.

"Всі бачили, що вона приїхала мене зустрічати", - підписала ролик Анна.

Нагадаємо, Трінчер вперше після операції показала себе в білизні і сильно пошкодувала: "Чесно кажучи...".

Як повідомляла Politeka, Анна Трінчер після операції відповіла на гнівні закиди: "Будь ласка, перестаньте".

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