Відома українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер вийшла на зв'язок після пластичної операції по збільшенню грудей та розповіла шанувальникам про свої враження.

Як повідомляє Politeka.net, 20-річна українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер, яка знялася у серіалі "Школа" та комедіях "Скажене весілля" та "Любов і блогери", у своєму Instagram показала себе після пластичної операції по збільшенню грудей та розповіла про враження.

За словами Трінчер, коли вона тільки побачила результат, то сильно засмутилася, адже їй не сподобалася форма грудей.

Але лікарі їй пояснили, що це цілком нормально і з часом все стане на свої місця. Справа в тому, що шкірі потрібно розтягнутися до розмірів імплантів.

Також співачка зізналася, що пожаліла, що вибрала імплант 3,15 мл.

"Ну, загалом, я зробила, хто не знає, 3,15 мл анатомічний імплант. Вид - капля. Я пожаліла, що я зробила 3,15, реально. Не повірите, але я пожаліла, що не зробила більше. Спокійно можна було робити більше, адже в мене бедра великі. Хоча би 3,50. Дивилося б просто вишенька, ідеально", - зізналася Анна Трінчер.

Раніше Politeka повідомляла, що Анна Трінчер опинилася у ванній зі зміями, кадри не для людей зі слабкими нервами: "Хочете до інфаркту довести".

Нагадаємо, що Анна Трінчер розкрила ціну своєї пластичної операції і похвалилася результатом: "Перший раз показую".

Також Politeka писала, що Анна Трінчер, яка перенесла операцію, зважилася показати, як виглядала в школі: "Отримувала тонну хейта...".