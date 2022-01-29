Популярная актриса и модель Моника Беллуччи с годами получает все больше комплиментов за свой внешний вид.

Модель Моника Беллуччи в последнее время редко рассказывает о своей жизни в прессе, а также крайне редко публикует новые кадры в социальных сетях. Артистка избегает повышенного внимания, делая акцент уже на успехах своей старшей дочери - Девы Кассель.

На фан-страницах же с удовольствием обсуждают то, как сейчас выглядит Беллуччи без фотошопа и яркого макияжа. По словам актрисы, ей нравится быть естественной – она даже не сидела и не планирует быть на диетах.

Тем не менее, она ухаживает за собой обычными косметическими процедурами без уколов красоты и не стесняется морщин.

«Чудо из чудес💫; такая прекрасная Моника️❤️; Мне нравится эта фотография Моники; может себе позволить быть такой же; мне очень нравятся эти изменения️❤️; Лучший Аромат Италии🔥 Моника Белуччи замечательная 💋 спасибо за прекрасную презентацию 🧡💛💜; Моника эксклюзивная красавица❤️; Красивее с каждым днем; женщинам на заметку».

Мы также писали, кадр Моники в Инстаграм сразу горячо обсуждается ее фанатами – они стали довольно редкими. В белой расстегнутой рубашке, с освеженной стрижкой и аккуратным макияжем она выглядела значительно моложе обычного.

Поклонники поздравили артистку в ответ: «Желаю❤ счастливого Нового года; С новым годом красавица; Прекрасная, как картина; Красивое отличное вечно молодое селфи; С Новым годом Моника !!! Моложе, чем вчера».

Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".

Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье приковала взгляды к себе: «Фигура мечты».

А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в платье с вырезом козырнула прелестями: "Как на портрете".