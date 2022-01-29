Модель Моника Беллуччи в последнее время редко рассказывает о своей жизни в прессе, а также крайне редко публикует новые кадры в социальных сетях. Артистка избегает повышенного внимания, делая акцент уже на успехах своей старшей дочери - Девы Кассель.
На фан-страницах же с удовольствием обсуждают то, как сейчас выглядит Беллуччи без фотошопа и яркого макияжа. По словам актрисы, ей нравится быть естественной – она даже не сидела и не планирует быть на диетах.
Тем не менее, она ухаживает за собой обычными косметическими процедурами без уколов красоты и не стесняется морщин.
«Чудо из чудес💫; такая прекрасная Моника️❤️; Мне нравится эта фотография Моники; может себе позволить быть такой же; мне очень нравятся эти изменения️❤️; Лучший Аромат Италии🔥 Моника Белуччи замечательная 💋 спасибо за прекрасную презентацию 🧡💛💜; Моника эксклюзивная красавица❤️; Красивее с каждым днем; женщинам на заметку».
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Мы также писали, кадр Моники в Инстаграм сразу горячо обсуждается ее фанатами – они стали довольно редкими. В белой расстегнутой рубашке, с освеженной стрижкой и аккуратным макияжем она выглядела значительно моложе обычного.
Поклонники поздравили артистку в ответ: «Желаю❤ счастливого Нового года; С новым годом красавица; Прекрасная, как картина; Красивое отличное вечно молодое селфи; С Новым годом Моника !!! Моложе, чем вчера».
Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".
Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье приковала взгляды к себе: «Фигура мечты».
А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в платье с вырезом козырнула прелестями: "Как на портрете".