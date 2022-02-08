Жена известного украинского ведущего "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука, Кристина, рассказала о своем дне, едва не травмировавшись.

Кристина Остапчук, помимо того, что нотариус и танцовщица, также активно ведет свой блог в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда Сети рассказывает о своих буднях.

В новых сторис жена телеведущего призналась, что провела время в офисе. При этом красотка едва не упала прямо возле своей машины, неожиданно подскользнувшись.

"Всем приветики от офисного планктона, которая попала в кабинет и пропала. Пока еду на выезд, решила записать несколько... ой...чуть не убилась... историй, друзья!", - поделилась Кристина, добавив в подписи: "Вот на такие "риски" приходится...".

После окончания встречи Кристина Остапчук также вышла в эфир.

"Надо записать сторис: "Уезжаю на выезд", и закончить: "Приезжаю с выезда". Короче, полный какой-то завал перед отпуском, но параллельно я сейчас очень довольная, потому что утверждаются продукты, которые будут в весеннем боксе", - поделилась звезда Сети, рассказав, что готовит для своих поклонниц уже этой весной.

Напомним, жена ведущего Остапчука показала свои утренние ритуалы

Как сообщала Politeka, ведущий "Маски" Остапчук показал фото со счастливой женой, украинцы не смолчали

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука собралась на обед с другим, пока он в отъезде