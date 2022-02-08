Кристина Остапчук, помимо того, что нотариус и танцовщица, также активно ведет свой блог в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда Сети рассказывает о своих буднях.
В новых сторис жена телеведущего призналась, что провела время в офисе. При этом красотка едва не упала прямо возле своей машины, неожиданно подскользнувшись.
"Всем приветики от офисного планктона, которая попала в кабинет и пропала. Пока еду на выезд, решила записать несколько... ой...чуть не убилась... историй, друзья!", - поделилась Кристина, добавив в подписи: "Вот на такие "риски" приходится...".
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После окончания встречи Кристина Остапчук также вышла в эфир.
"Надо записать сторис: "Уезжаю на выезд", и закончить: "Приезжаю с выезда". Короче, полный какой-то завал перед отпуском, но параллельно я сейчас очень довольная, потому что утверждаются продукты, которые будут в весеннем боксе", - поделилась звезда Сети, рассказав, что готовит для своих поклонниц уже этой весной.
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