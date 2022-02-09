Как передает Politeka.net, известный украинский артист и продюсер Алексей Потапенко (Потап) показал свою маму в день ее рождения.
Любмила Потапенко - бывшая чемпионка мира по подводному плаванию, до последнего времени работавшая персональным тренером и инструктором по групповым занятиям в одном из элитных клубов Киева. 9 февраля ей исполнилось 64 года.
На своей странице в Инстаграм Потап показал фото мамы на котором она запечатлена со своим внуком Андреем - сыном Потапа от брака с Ириной Горовой. ПОхоже, отпраздновать юбилей решили в семейном кругу.
«Мама и сын! С Днём Рождения ! Мы тебя с @potapchiq Любим! #мама», - подписал снимок артист.
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Мама Потапа восхитила поклонников артиста.
«Очень молодая и красивая мама», «Поздравляю, невероятная», «Красивая мама у Вас🌸💖❤ Счастья и здоровья ей!», «Прекрасны», - пишут в комментариях.
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