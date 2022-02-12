Жена известного украинского ведущего "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука, Кристина, рассказала о тяжелом пути, который пришлось преодолеть ради роскошного отдыха.

Кристина Остапчук отправилась на Мальдивы, откуда теперь делится яркими кадрами в купальнике, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда Сети оказалась в отпуске сама.

По словам жены телеведущего, она преодолела путь в 18 часов, после которого в доме ее просто "вырубило" на три часа. Проснувшись, девушка надела красный купальник и продемонстрировала идеальную фигуру.

"После сна самое то, что нужно освежиться", - подписала кадры Кристина Остапчук, поплавав в бассейне, а впереди открывались роскошные виды.

По признанию Кристины путь был утомительным, но сейчас она радуется, и готова фотографировать каждый уголок на острове.

"В ближайшие дни будет много контента в купальниках", - предупредила жена телеведущего.

"Сейчас я буду распаковывать чемоданы, потом я буду кататься на велике по острову. Остров достаточно большой. Прошлый раз мы жили на маленьком острове, у нас даже не было велосипедов", - поделилась планами Кристина Остапчук.

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