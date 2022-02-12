Кристина Остапчук отправилась на Мальдивы, откуда теперь делится яркими кадрами в купальнике, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда Сети оказалась в отпуске сама.
По словам жены телеведущего, она преодолела путь в 18 часов, после которого в доме ее просто "вырубило" на три часа. Проснувшись, девушка надела красный купальник и продемонстрировала идеальную фигуру.
"После сна самое то, что нужно освежиться", - подписала кадры Кристина Остапчук, поплавав в бассейне, а впереди открывались роскошные виды.
По признанию Кристины путь был утомительным, но сейчас она радуется, и готова фотографировать каждый уголок на острове.
Орбакайте показала, на что способна 9-летняя внучка Пугачевой: "Достойное продолжение"
Тринчер в кружевном белье показала свои новые прелести во всей красе: "Это вообще вау"
Дожди и мокрый снег накроют половину Украины, но это не все: синоптики предупредили об опасности
"Боже, как несправедливо": трагедия с молодой российской актрисой потрясла Сеть
15-летняя Алина попала в реанимацию после визита к стоматологу: врачи борются за ее жизнь
"В ближайшие дни будет много контента в купальниках", - предупредила жена телеведущего.
"Сейчас я буду распаковывать чемоданы, потом я буду кататься на велике по острову. Остров достаточно большой. Прошлый раз мы жили на маленьком острове, у нас даже не было велосипедов", - поделилась планами Кристина Остапчук.
Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего шоу "Маска" Остапчука столкнулась с горькими реалиями жизни в браке
Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук поделился редким фото дочери от первого брака
Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук после возвращения из Канады обратился к украинцам