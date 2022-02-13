Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский артист и муж дочери Народной артистки Украины Нины Матвиенко Тони. У пары есть совместная дочь Нина, которую назвали в честь легендарной бабушки. Арсен решил на новых сторис в Инстаграм показать, как гуляет с малышкой на улице.
На кадрах Мирзоян сначала показал, как в водоеме плавает чапля.
"Встретили большую белую цаплю", - написал звезда.
А на следующем кадре уже позировала Нина. Малышка стояла на подтаявшем льду, пока папа фотографировал ее с берега.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
"Она стала терять сознание": сын рассказал о последних днях жизни звезды советских фильмов
Каменских в мокром купальнике нарвалась на резкую критику: "Спрячь целлюлит, детка"
Переход на летнее время 2022: когда и куда украинцы будут переводить стрелки часов
Оборвалась жизнь легенды рок-музыки и основателя культовой группы: сын раскрыл причину трагедии
"Выходили на лед. Нина говорит: у меня мурахи от него", - написал Арсен.
На еще одном кадре Мирзоян уже стоял рядом с малышкой.
"Чем дальше от берега, тем больше мурах", - написано было на кадре.
А на последнем сторис с прогулки Нина кормила уточек.
"Ну как не предложить? Свежий батон, налетай", - написал отец малышки.
Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, чем себя балует после спорта
А еще Politeka сообщала, что Матвиенко на отдыхе с дочкой и Мирзояном показала лицо крупным планом и без мейка
Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал взрослых сыновей от первого брака и лапочку-дочку