Певец Арсен Мирзоян, который женат на Тоне Матвиенко, показал, как проводит время с дочерью Ниной на прогулке.

Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский артист и муж дочери Народной артистки Украины Нины Матвиенко Тони. У пары есть совместная дочь Нина, которую назвали в честь легендарной бабушки. Арсен решил на новых сторис в Инстаграм показать, как гуляет с малышкой на улице.

На кадрах Мирзоян сначала показал, как в водоеме плавает чапля.

"Встретили большую белую цаплю", - написал звезда.

А на следующем кадре уже позировала Нина. Малышка стояла на подтаявшем льду, пока папа фотографировал ее с берега.

"Выходили на лед. Нина говорит: у меня мурахи от него", - написал Арсен.

На еще одном кадре Мирзоян уже стоял рядом с малышкой.

"Чем дальше от берега, тем больше мурах", - написано было на кадре.

А на последнем сторис с прогулки Нина кормила уточек.

"Ну как не предложить? Свежий батон, налетай", - написал отец малышки.

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