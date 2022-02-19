Как сообщает Politeka.net, популярная российская певица и актриса Кристина Орбакайте, которая является дочерью примадонны Аллы Пугачевой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка опубликовала очаровательное фото, на котором появилась в интересном образе.

На фотографии Кристина запечатлена сидя в кресле, которое напоминает трон, она о чем-то задумалась в момент съемки. Перед камерой артистка появилась в элегантной черной блузе с интересным рисунком, ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж и ни единой морщинки. Надо сказать, что звезде удается сохранять потрясающий моложавый вид даже в 50 лет.

В подписи к фото Орбакайте написала: "Призадумалась". А поклонники тут же принялись комментировать фото, засыпая певицу комплиментами: "Классная!", "Ах, какая красавица!", "Богиня", "Невероятная", "Красавица!", "Очень красиво!", "Красотка!", "Красотка какая", "Какая красивая", "Невероятная", "Восхищаюсь вами", "Очень красиво!", "Аристократичная внешность", "Красивая!", "Самая красивая", "Кристина, вы очаровательны", "Шикарная".

Популярные статьи сейчас

Галкин "спалил" Пугачеву с дочерью за интересным занятием: "Никому не рассказывай"

Вакарчук сказал, что думает о Поляковой, Дорофеевой и Потапе в "Голосі країни": "Соответствуют тому, какой…"

Актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но..."

Похудевшая на 35 кг Зарицкая из KAZKA в новом модном образе вызвала восторг: "Настоящая панкуха"

Вслед за "Ощадбанком" и "ПриватБанком" атаковали "Дию": о чем должны знать пользователи
Показать еще

Напомним, 50-летняя Орбакайте зажгла на танцполе с младшим сыном, разозлив сеть: «Мама не должна себя так вести».

Как сообщала Politeka, Орбакайте засветила лицо вблизи, поразив внешностью: «С первого взгляда Алла Борисовна».

Также Politeka писала, что Дочь Пугачевой Орбакайте в неудачном мини-платье поразила внешностью на съемках: "Что это такое?".