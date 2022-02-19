Как сообщает Politeka.net, популярная российская певица и актриса Кристина Орбакайте, которая является дочерью примадонны Аллы Пугачевой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка опубликовала очаровательное фото, на котором появилась в интересном образе.

На фотографии Кристина запечатлена сидя в кресле, которое напоминает трон, она о чем-то задумалась в момент съемки. Перед камерой артистка появилась в элегантной черной блузе с интересным рисунком, ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж и ни единой морщинки. Надо сказать, что звезде удается сохранять потрясающий моложавый вид даже в 50 лет.

В подписи к фото Орбакайте написала: "Призадумалась". А поклонники тут же принялись комментировать фото, засыпая певицу комплиментами: "Классная!", "Ах, какая красавица!", "Богиня", "Невероятная", "Красавица!", "Очень красиво!", "Красотка!", "Красотка какая", "Какая красивая", "Невероятная", "Восхищаюсь вами", "Очень красиво!", "Аристократичная внешность", "Красивая!", "Самая красивая", "Кристина, вы очаровательны", "Шикарная".

Напомним, 50-летняя Орбакайте зажгла на танцполе с младшим сыном, разозлив сеть: «Мама не должна себя так вести».

Как сообщала Politeka, Орбакайте засветила лицо вблизи, поразив внешностью: «С первого взгляда Алла Борисовна».

Также Politeka писала, что Дочь Пугачевой Орбакайте в неудачном мини-платье поразила внешностью на съемках: "Что это такое?".