Как сообщает Politeka.net, популярная российская певица и актриса Кристина Орбакайте, которая является дочерью примадонны Аллы Пугачевой, поделилась в Instagram милым видео, на котором показала себя в необычном образе.

Как видно, в ролике Кристина уверенно шагает по просторному павильону, а затем заходит в одну из дверей. При этом звезда выглядит как модель, которая дефилирует по подиуму. Перед камерой певица появилась в элегантном серо-голубом костюме, под пиджаком которого видно черную водолазку. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Орбакайте анонсировала свой концерт: "01.03 2022 Иваново, мы скоро увидимся!". Пользователи тут же принялись комментировать новое видео, засыпая артистку комплиментами: "Шикарная, восхитительная, блистательная!", "Классная девчонка!", "Красивая женщина, и этим все сказано", "Безупречный вкус, походка, улыбка. Впрочем, как всегда. Любуюсь вами", "Ну модель", "Красавица", "Вы очень похожи на маму".

Напомним, 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото: "Аристократичная внешность".

Как сообщала Politeka, Кристина Орбакайте с пышным начесом на голове поразила моложавым видом: "Стиляга".

Также Politeka писала, что 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте в искристом мини-платье приковала к себе взгляды: "Ой, Боги мои".