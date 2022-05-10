Как сообщает Politeka.net, ведущий «Холостяка», «Холостячки» и других популярных проектов поделился новыми снимками в Инстаграм.
На них Решетник показал младшего из своих трех сыновей – Александра. Этой осенью малышу исполнится два года. Как примерный отец, Решетник старается проводить с ребенком как можно больше времени, а попутно фиксирует трогательные моменты на фото.
Так, на новых снимках маленький Саша позировал перед камерой в синих трусах с растерянным взглядом и бананом в руках. Его отец не упустил шанса подшутить над сыном.
Судя по всему, замысел ведущего удался, так как украинцы не смогли сдержать приступа умиления от таких снимков.
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«Сладусик», «18 месяцев +?», «Наше будущее. Сладкий пупсик! Ангелочек», «Такой красивый мальчик», «Какой мужчинка. Холостяк будущий», «Будущий богатырь», «Вот хотела не ржать.. но не могу!!! Супер фото! Огонь!», «Копия папа», - пишут люди.
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