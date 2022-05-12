Артистка поделилась откровением в новом посте на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Из-за войны в Украине певице пришлось покинуть свой дом в поисках более безопасного места, однако Тринчер, как и многие другие звезды, старается как может помогать Украине. Так, певица приняла участие в акции с другими украинскими переселенцами, которая прошла в Ужгороде.
В новом посте звезда рассказала об этом перфомансе. В ходе акции люди прошли по улице с чемоданами, символизируя всех, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас нуждается в помощи.
«Недавно в Ужгороде проходила такая вот акция с переселенцами! Это наш месседж всему миру, что гуманитарная помощь важна и к войне нельзя привыкать! Надеюсь, что наш общий перформанс с чемоданами привлечет еще большее внимание к регулярной гуманитарной поддержке для всех пострадавших украинцев», - написала Тринчер.
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Певица также призналась, что сильно устала от необходимости постоянно переезжать.
«Устала жить на чемоданах уже почти 3 месяца ... с начала войны мы жили в Бережанах и с сегодняшнего дня переехали в Франковск. Задержимся здесь еще на 2 месяца и уже, надеюсь, домой», - написала звезда.
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