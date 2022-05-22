Как пишет Politeka.net, Злата Огневич решила похвастаться популярными образами, которые решила обновить в последнее время. Артистка начала активнее вести Инстаграм, поэтому также представила несколько разных стилей.
В этот раз артистка решила показать сразу два модных наряда в противоположном стиле и решила похвастаться преображением. Ранее Огневич старалась избегать подобных тем и не показывала свои наряды.
В этот раз артистка позволила себе расслабиться и побаловала себя обновками. Не так давно Огневич также заявила, что снова возвращается в зал заниматься.
"А этот жакет вообще ван-лов. Трикотаж очень актуален в этом сезоне" - говорит Огневич.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
"Будет достаточно жесткой для нас": в Офисе президента предупредили украинцев о начале финальной фазы войны
Лишение гражданства: в Раде приняли окончательное решение по поводу скандального законопроекта
"Русские все поняли об этой войне": стало известно содержание "интересного перехвата" из Москвы
Джамала получила рекордную сумму за свое дизайнерское платье с конкурса: именно в нем открывала "Евровидение-2017"
Также артистка продолжает рассказывать об этом и показывает на своих концертах заграницей плакаты "Спасите Мариуполь, спасите Азовсталь".
«Миллионы украинцев! Я обращаюсь к ВАМ 🇺🇦❤️🦾 Подпишите петицию по экстракции военных с территории АЗОВСТАЛЬ 💔 Наши герои и наша ответственность! Кричим и просим о помощи ВЕСЬ мир!» - снова призвала Огневич спасти наших украинских защитников.
Напомним, бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный разоткровенничался о неразделенной любви
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич рассказала, почему заняла только третье место на Евровидении
Также Politeka сообщала, что взъерошенная "Холостячка" Огневич снова заговорила о "сердечных делах"