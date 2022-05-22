Как пишет Politeka.net, Злата Огневич решила похвастаться популярными образами, которые решила обновить в последнее время. Артистка начала активнее вести Инстаграм, поэтому также представила несколько разных стилей.

В этот раз артистка решила показать сразу два модных наряда в противоположном стиле и решила похвастаться преображением. Ранее Огневич старалась избегать подобных тем и не показывала свои наряды.

В этот раз артистка позволила себе расслабиться и побаловала себя обновками. Не так давно Огневич также заявила, что снова возвращается в зал заниматься.

"А этот жакет вообще ван-лов. Трикотаж очень актуален в этом сезоне" - говорит Огневич.

Также артистка продолжает рассказывать об этом и показывает на своих концертах заграницей плакаты "Спасите Мариуполь, спасите Азовсталь".

«Миллионы украинцев! Я обращаюсь к ВАМ 🇺🇦❤️🦾 Подпишите петицию по экстракции военных с территории АЗОВСТАЛЬ 💔 Наши герои и наша ответственность! Кричим и просим о помощи ВЕСЬ мир!» - снова призвала Огневич спасти наших украинских защитников.

Напомним, бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный разоткровенничался о неразделенной любви

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич рассказала, почему заняла только третье место на Евровидении

Также Politeka сообщала, что взъерошенная "Холостячка" Огневич снова заговорила о "сердечных делах"