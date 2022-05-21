Певица Надя Дорофеева поделилась снимком, подсказав, что можно на нем увидеть необычного.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". А недавно звезда сообщила, что расстается с мужем Владимиром Дантесом, с которым была больше 10 лет вместе. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз показала необычное фото.

На снимке Надя стояла в джинсах и маечке. Дорофеева позировала возле желтого здания, которое сливалось с небом, благодаря чему можно увидеть украинский флаг.

"Вы тоже везде видите?", - спросила Надя.

Фанаты поставили более 36 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя любовь", "Эта улыбка, любовь", "Наша Надя самая лучшая", "Надя, спасибо, что уделяете внимание и видите", "Украинские женщины самые красивые", "Надюша, ты уже можешь сказать, когда выйдет новый дуэт? возможно ты не скажешь нам, с кем будешь дуэт, но хотя бы дату".

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