Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". А недавно звезда сообщила, что расстается с мужем Владимиром Дантесом, с которым была больше 10 лет вместе. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз показала необычное фото.
На снимке Надя стояла в джинсах и маечке. Дорофеева позировала возле желтого здания, которое сливалось с небом, благодаря чему можно увидеть украинский флаг.
"Вы тоже везде видите?", - спросила Надя.
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Фанаты поставили более 36 тысяч лайков и написали комментарии:
"Моя любовь", "Эта улыбка, любовь", "Наша Надя самая лучшая", "Надя, спасибо, что уделяете внимание и видите", "Украинские женщины самые красивые", "Надюша, ты уже можешь сказать, когда выйдет новый дуэт? возможно ты не скажешь нам, с кем будешь дуэт, но хотя бы дату".
Напомним, Дорофеева не устояла перед Позитивом в его особенный день
А еще Polliteka писала, что Надя Дорофеева зачаровала своей украинской красотой
Также Politeka сообщала, что Дантес, Санина или Макс Барских: с кем у Дорофеевой будет новый дуэт, интрига нарастает