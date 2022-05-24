Певица поделилась в соцсети милым кадром, на котором позирует со своим другом, похоже, они давно не виделись.

Популярная украинская певица, модель и звезда Playboy Даша Астафьева, которая после начала войны осталась в Киеве, а затем начала активно помогать на волонтерской кухне, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в инста-сторис милое фото, на котором показала встречу со своим давним другом Алексеем Дурневым.

На снимке, который сделала сама Даша, она позирует с Алексеем и еще одним мужчиной, все мило улыбаются на камеру. Перед объективом певица появилась в белой футболке с украинской символикой, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Дурнев стоит позади Даши и положил руку на ее плечо.

"Такие встречи внезапные, как говорится, до слез", - подписала сторис Астафьева и отметила страницу Дурнева.

Отметим, что Даша и Алексей дружат давно. Певица не раз принимала участие в шоу Дурнева, а он всегда очень тепло и шутливо отзывался об Астафьевой. Более того, этим двоим даже приписывали романтические отношения.

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