Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас пара уже два года жената и в прошлом году у семьи родился сын, которого назвали Львом. Квиткова активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится кадрами из личной жизни. А в этот раз решила ответить на вопрос об агрессии.

"Даша, раньше такой был светлый блог, а сейчас много агрессии. Вы серьезно?", - написала Даша в сторис.

"Умирают маленькие детки, люди, каждый день прилетают ракеты от россии и стирают наши города. В смысле, без агрессии", - добавила Даша.

"Ну это пипец, что происходит. Особенно, когда читаю, что эти твари делают с девушками и детками", - продолжила жена Добрынина.

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