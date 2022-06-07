Известный ведущий не сдержал своих эмоций, комментируя приезд бывшей российской пропагандистки в Украину.

Как пишет Politeka.net, ведущий шоу «Маска» и других популярных проектов Владимир Остапчук высказался о российской тележурналистке.

«Помните эту пропагандистку, которая на «Первом канале» вышла с плакатом «Нет войне»? Как вы вообще к ней относитесь?», - поинтересовался у украинцев ведущий.

Из его дальнейших слов становится понятно, что сам он к Овсянниковой относится плохо и не считает ее приезд в Украину хорошей идеей.

«То есть человек, которая занималась конкретной пропагандой, сейчас спокойно приехала в Украину. В Одессе была, в Киеве…хотела каким-то студентам лекции читать в Университете Шевченко…Что это к черту такое?», - возмутился Остапчук.

Напомним, что Марина Овсянникова много лет работала редактором на одном из крупнейших российских пропагандистских телеканалов. Она получила известность после того, как во время одного из эфиров выбежала перед камерами с антивоенным плакатом.

После этого Овсянникову взяли работать в немецкое издание Die Welt, а на днях она приехала в Украину.

Стоит отметить, что многие украинцы не доверяют Овсянниковой, предполагая, что вся история с ее протестом была сфабрикована.

Напомним, Дорофеева наглядно показала, чего ей сейчас не хватает.

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