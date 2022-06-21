На своей странице в Instagram звезда разместил неожиданное фото: ведущий лежит на кушетке в больничной накидке, а вокруг него хлопочут три женщины-медика.

"Чтобы бить русню - нужны силы 💪Недавно знакомый спросил у меня «Откуда у тебя столько сил? Ты вообще отдыхаешь?». Я удивился потому что и до войны мой рабочий график был очень плотным. Тренировки по 5-6 раз в неделю, съемки, рестораны, проработка новых блюд и личная жизнь", — рассказывает Хименес-Браво.

Звезда "Мастер Шеф" обратился к врачу, который объяснил, как стресс на фоне полномасштабного вторжения рф влияет на людей.

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"Сейчас многие жалуются на то, что 2 дела в день забирают все силы. Я пообщался со своим врачом и тот рассказал, что все дело в гормонах. У всех фоновый стресс и именно он высасывает все силы. Из-за этого начинается колебание гормонов, из-за этого часто меняется настроение и скорее приходит чувство усталости", - поделился ведущий.

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"Сейчас мы как никогда нуждаемся в силах, ведь перебить россиян кто-то должен. И для этого можно не брать винтовку в руки - можно делать дело на своем фронте. Ваша работа важна", - резюмировал Эктор.

Напомним, Тина Кароль рассказала, что сдержит артистов-перебежчиков из рф подальше от Украины.

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