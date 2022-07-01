Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители. Они воспитывают трех сыновей: Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020). Гордая мама рассказала, что их средний сын делает каждое утро.

Оказалось, что Дмитрий всегда говорит спасибо ВСУ, когда может выспаться ночью без сирен.

"Когда спокойная ночь, Димуля просыпается утром и говорит, какое счастье, что сегодня мы спали спокойно. Ребенку только пять лет. Когда ночь без сирен, мы благодарим за это ВСУ", - рассказала Кристина Решетник.

Она также показала фото счастливого мальчика, который радуется новому дню с улыбкой на губах.

Стоит отметить, что Григорий Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. До войны был ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.