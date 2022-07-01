Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне заменила Тину Кароль в шоу "Танців з зірками", часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила фото с футбольного матча во Франции, ведущей которого стала. К слову, на этом же матче честь исполнять украинским гимн досталась певице Насте Каменских.

На новых фотографиях Иванку можно увидеть в белоснежном костюме стильного фасона, ее волосы завиты и аккуратными волнами уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка. Не некоторых снимках Онуфрийчук позирует с мужем, а также с украинцами, которые пришли на футбольный поединок.

В подписи к публикации Иванка поделилась своими эмоциями от этого события.

"Эмоции, которые я испытала вчера, не описать словами. Я всегда хотела быть причастна к максимальному распространению информации о событиях в Украине. И когда получила предложение провести благотворительный #Matchforpeace между командами "Лозанна Спорт" и "Динамо Киев", согласилась, не думая. Также вчера я наконец-то снова испытала эмоции, которые дарит мне моя профессия ведущей – адреналин, приятное волнение и муравьи по телу перед включением камер. Но еще больше меня зарядили люди – наши футболисты, украинцы, которые пришли на матч, потом подходили и делились позитивом. Я будто побывала дома, в родной Украине. Меня это так согрело".

Напомним, "Имела честь открыть": Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.

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