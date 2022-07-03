Как сообщает Politeka.net, победитель шоу "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился вкусным рецептом для украинок на это лето. В последнее время мужчина все чаще рассказывает о полезных вкусностях и подготовке к зимнему сезону.

По словам Клопотенко, если вы закатываете огурцы – добавьте имбирь. Сушеный прокатит идеально. Это маленькая деталь, которая сделает вкус более объемным.

«Что по рецепту. Пропорции вам даю на базе банки в 900мл. Для этого моете 350г огурцов. Жопки огуречные не трогайте. Чистите и нарезаете большими кусками 1 луковицу. В стерилизованную банку выкладываете 5 веточек укропа, 3 зубчика чеснока, лук, 6 горошин черного перца, 2 лавровых листа, 2 горошины душистого перца, полчайные ложки сушеного имбиря и огурцы.

Отдельно производите маринад: к 350мл воды добавляете 2 ч.л. сахара и 1,5 ч.л. соли. Держите все на огне 3-5 минут, пока соль с сахаром не растворятся. Затем добавляете туда 1.5 ст.л. уксуса, перемешиваете, заливаете огурцы и закрываете банки стерилизованными крышками. Все» - поделился Клопотенко.

Также он «нарисовал» картину для воображения: борща наварили, сала нарезали, немного огурцов из банки достали и смакуете. «Это как-то романтично и очень по-украински» – заключил Клопотенко.

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