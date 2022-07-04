Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители, которые воспитывают вместе троих маленьких сыновей. Супруга телеведущего также активно ведет социальные сети и любит делиться разными моментами из жизни.

Недавно Кристина показала, как веселилась с детьми на прогулке.

«Каждый день влюбляюсь в нашу страну все сильнее 💙💛 А как может быть иначе, когда видишь эти виды 🤤 Невероятные Карпаты! 🌲 Здесь особый, сильный горный дух 💪 То, что я выросла здесь, придает особый оптимизм! У нас и у нашей страны нет другого выхода, чем быть свободными и счастливыми 🫶 А мы провели невероятные выходные 🌳» - делится Кристина.

В сети также поддержали:

«Такие красивые и счастливые❤️; Спасибо, что посетили наш парк❤️; Класс! Как с погодой в горах?; Уж очень хочется поехать немного переключиться, но должны работать чтобы экономика страны работала!; Скоро Победа ❤️; Ждем нашу победу🙏💙💛Наша страна самая красивая🥰».

Также гордая мама рассказала, что их средний сын делает каждое утро.

Оказалось, что Дмитрий всегда говорит спасибо ВСУ, когда может выспаться ночью без сирен.

"Когда спокойная ночь, Димуля просыпается утром и говорит, какое счастье, что сегодня мы спали спокойно. Ребенку только пять лет. Когда ночь без сирен, мы благодарим за это ВСУ", - рассказала Кристина Решетник.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.