Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители, которые воспитывают вместе троих маленьких сыновей. Супруга телеведущего также активно ведет социальные сети и любит делиться разными моментами из жизни.
Недавно Кристина показала, как веселилась с детьми на прогулке.
«Каждый день влюбляюсь в нашу страну все сильнее 💙💛 А как может быть иначе, когда видишь эти виды 🤤 Невероятные Карпаты! 🌲 Здесь особый, сильный горный дух 💪 То, что я выросла здесь, придает особый оптимизм! У нас и у нашей страны нет другого выхода, чем быть свободными и счастливыми 🫶 А мы провели невероятные выходные 🌳» - делится Кристина.
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«Такие красивые и счастливые❤️; Спасибо, что посетили наш парк❤️; Класс! Как с погодой в горах?; Уж очень хочется поехать немного переключиться, но должны работать чтобы экономика страны работала!; Скоро Победа ❤️; Ждем нашу победу🙏💙💛Наша страна самая красивая🥰».
Также гордая мама рассказала, что их средний сын делает каждое утро.
Оказалось, что Дмитрий всегда говорит спасибо ВСУ, когда может выспаться ночью без сирен.
"Когда спокойная ночь, Димуля просыпается утром и говорит, какое счастье, что сегодня мы спали спокойно. Ребенку только пять лет. Когда ночь без сирен, мы благодарим за это ВСУ", - рассказала Кристина Решетник.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.