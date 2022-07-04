Как сообщает Politeka.net, на острове Змеиный, освобожденном от оккупантов, установлен флаг Украины. На эту новость отреагировала в Инстаграм известная телеведущая Катя Осадчая, которая уверена, что украинский флаг поднимут на всей нашей земле.

"И так будет со всей нашей территорией. Ждем Украинский флаг в Ялте. И уже собираемся всей страной отстраивать каждый сантиметр Мариуполя, Харькова, Николаева и всего, что уничтожено российскими изуверами", - написала Катя Осадчая.

Украинцы в комментариях поддержали выводы, которые сделала телеведущая и тоже уверовали в победу ВСУ над армией рф: "Слава нашим Героям. Слава ЗСУ", "Все вернем и будем счастливы вместе", "Верим! Так и будет!", "Моя заветная мечта, что Крым - украинский".

Напомним, ВСУ нанесли мощные удары по острову и уничтожили технику кафиров. В результате в Минобороны рф заявили, что вывели свой гарнизон якобы как "шаг доброй воли". Британская разведка и Пентагон опровергли их заявления, отметив, что армия рф сбежала с острова из-за непрекращающихся атак ВСУ.

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.