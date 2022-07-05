Как сообщает Politeka.net, певица Lida Lee (Лидия Скорубская) около полугода назад разорвала контракт с ее продюсером Дмитрием Монатиком. Как она признавалась тогда, это было его решение, ведь певец был уверен, что Лида справиться сама без его помощи.

В новом интервью для "Зіркового шляху" артистка призналась, какие у них сейчас отношения.

"Мы не общаемся. Я написала ему первая, где-то через месяц после начала войны. Мы лишь немного переписывались и сейчас уже не общаемся", - призналась Lida Lee, но причины не стала называть.

При этом она сразу же добавила, что украинские артисты мужчины, которые оказались за границей делают многое для Украины и певица им за это благодарна.

"Они на музыкальном фронте. Есть люди, которые смогли сменить микрофон на оружие. Тем временем есть люди, которые понимают, что могут сделать более полезное дело, когда поют для людей, поддерживают их, собирают деньги на благтворительность. Мне очень не нравится, когда их критикуют, ведь они помогают и делают то, что могут", - считает певица.

Напомним, что экс-подопечная Монатика Лида Ли обратилась к украинцам за помощью, видео.

Как сообщала Politeka, Лида Ли из "Танців з зірками" зарядила украинцев хорошим настроением.

Также Politeka писала, что Лида Ли из "Танців з зірками" обратилась к украинцам с мощным посылом.