Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новыми сториз в своем Инстаграм.
Сейчас Славия находится во Львове. Во вторник на город обрушился сильный ливень с грозой, который затопил многие улицы города. Певица призналась, что из-за раскатов грома даже не услышала сирены воздушной тревоги.
«Доброго вечора, ми з України! Кто-то спрашивал, чем я занимаюсь, как мой вечер. Пью чаек, наблюдаю за закатом. Тут очень красиво!», - рассказала поклонникам Славия.
Видео певица снимала, стоя на балконе. Она также рассказала об обстановке в городе.
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«Во Львове спала жара, прошла гроза. Из-за грома я даже не услышала сирены. И еще я очень люблю летние грозы. И эти цвета – это просто…Всем хорошего вечера!», - с улыбкой обратилась к украинцам певица.
Она также поблагодарила ВСУ за еще один прошедший день.
Отметим, что ранее Славия признавалась, что старается абстрагироваться от ужасов войны, но при этом не забывает о ВСУ и помощи своей стране.
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