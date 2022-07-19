Он постоянно рассказыает о зверствах, которые россия совершает в Украине.

Лидер "Антител" Тарас Тополя на фронте с первых дней полномасштабного вторжения. Он постоянно рассказыает о зверствах, которые россия совершает в Украине. На этот раз артист записал обращение к военным из Беларуси. Его опубликовала на своей странице в Инстаграм жена музыканта Alyosha.

Тарас подчеркнул, что украинцы до сих пор верят, что сапог белорусского солдата не ступит на нашу землю. Но, если это случится - украинские защитники дадут им отпор.

"Если так случится, если вы придете с войной, мы встретим вас, как и путинскую орду, огнем и свинцом. Вы все видели, на что способна украинская армия, защищающая свой народ и свою родную землю", – подчеркнул Тарас Тополя.

Тарас советует, если они пересекли границу, не поднимать это оружие против Украины, не выполнять преступных приказов своего руководства.

"Остановитесь, опустите стволы, подождите представителей ВСУ, тогда по вас никто не будет стрелять. Бог и правда с Украиной, а вам нужно сделать правильный выбор", – призвал Тарас Тополя.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.