Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая несколько месяцев назад заявила о разводе с Владимиром Дантесом, фактически сразу нашла новую любовь. Причем ею оказался друг семьи артистов, который также одновременно с парой устроил развод с молодой женой с детьми.
Надю это не смутило и она начала скандальные отношения, которые все еще обсуждают в сети. Тем временем успевает артистка в шутку флиртовать с администратором страницы в Инстаграм собачки Патрона. Она стал фактически героем страны, которого любят и обожают.
Маленький питомец, который занимается разминированием с украинскими защитниками, вчера отмечал день рождения. Не обошлось без шуток:
"С днем рождения, жаль, что мы раньше не встретились!" - пишет шутливо Надя.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
НБУ поднял курс гривны на 25%, что теперь будет с ценами и цифрами в обменниках: "Почему сразу не 50?"
"Карма?": в Москве жилая многоэтажка превратилась в факел, улицы затянуло дымом
Чтобы как в Виннице: мужчина просил россиян ударить ракетами по его родной Одессе
Была самой большой в мире: военную "гордость" россиян отправили на металлолом
"Нервов из-за твоего возлюбленного.." - в ответ заявили Наде.
Также звезда поделилась очаровательным фото, на котором предстала во всей естественной красоте.
В подписи к публикации Дорофеева написала: "Чтение для меня – не только один из любимых процессов, но и важная составляющая ментальной поддержки. Какая книга вам в последнее время помогла/поддержала/зарядила? Поделитесь в комментариях".
Напомним, Жену Решетника упрекнули за веселье во время войны, она ответила: "Не нужно всех ровнять под себя".
Как сообщала Politeka, "Хочу быть дальше от этого бреда": доктор Комаровский удивил заявлением об украинском языке.
Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова в боди заворожила своей роскошью: "Такая...".