Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая несколько месяцев назад заявила о разводе с Владимиром Дантесом, фактически сразу нашла новую любовь. Причем ею оказался друг семьи артистов, который также одновременно с парой устроил развод с молодой женой с детьми.

Надю это не смутило и она начала скандальные отношения, которые все еще обсуждают в сети. Тем временем успевает артистка в шутку флиртовать с администратором страницы в Инстаграм собачки Патрона. Она стал фактически героем страны, которого любят и обожают.

Маленький питомец, который занимается разминированием с украинскими защитниками, вчера отмечал день рождения. Не обошлось без шуток:

"С днем рождения, жаль, что мы раньше не встретились!" - пишет шутливо Надя.

"Нервов из-за твоего возлюбленного.." - в ответ заявили Наде.

Также звезда поделилась очаровательным фото, на котором предстала во всей естественной красоте.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Чтение для меня – не только один из любимых процессов, но и важная составляющая ментальной поддержки. Какая книга вам в последнее время помогла/поддержала/зарядила? Поделитесь в комментариях".

Напомним, Жену Решетника упрекнули за веселье во время войны, она ответила: "Не нужно всех ровнять под себя".

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