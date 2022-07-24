Украинцы раскритиковали певца Сергея Лазановского, победителя "Голосу країни", который объявил сбор денег, а после этого оказался за границей.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец и победитель "Голосу країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Не забывает артист и об Инстаграм, где активно ведет страничку, а в этот раз Сергей показал, из-за чего его начали критиковать.

"Позор, уехал за границу, как только выпустили. Еще и помочь? Совести нет вообще", - написал человек под объявленным сбором Сергея.

"За границу я поехал не отдыхать. И не тусить тут месяц!", - написал Сергей.

"Относительно денег, которых происходил сбор, весь этот сбор на Вооруженные силы Украины. Я никогда себе деньги не собирал и таким не буду заниматься, все детаельней покажу вам в следующем сторис, все скрины оставлюв ам там. Спасибо. обнял всех", - сказал Лазановский.

Стоит отметить, что Сергей выехал в Европу, где сразу с ним случилось несчастье и пришлось вызывать "скорую" помощь.

Напомним, беда случилась с победителем "Голосу країни" Лазановским, без "скорой" не обошлось

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