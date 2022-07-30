Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители, которые также активно ведут социальные сети и рассказывают о жизни в Инстаграм. В этот раз Кристина решила показать, как повзрослели ее маленькие богатыри.
В этот раз Кристина показала малыша Ивана (2013 года рождения), Дмитрия (2017) и Александра (2020). Известно, что телеведущий вернулся недавно в Киев после благотворительного матча в Ужгороде, а его семья осталась пока там.
Кристина поделилась кадром с малышами уже с Ивано-Франковска:
«Три богатыря едут на ролики 🛼. My own roller team 🫶» - пишет Кристина.
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В сети отвечают:
«Ну такие же лапули))); Может, буду занудой, но лучше людей мотивировать правильно и безопасно возить детей в авто, а именно в автокреслах/бустерах); Саша здесь the best🤩; Саша так вырос 😮😍; Прекрасные❤ Красавчики😍; Красавчики😍».
Отметим, Григорий Решетник – один из популярнейших родителей в украинском шоу-бизнесе. Он часто публикует в сети фотографии, где он позирует с детьми. Такие публикации вызывают большое любопытство у многотысячной аудитории ведущего.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.