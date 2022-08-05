Как сообщает Politeka.net, россия всегда преподносит и старается изо всех сил показать себя, как развитую страну. Однако, как показал последний соцопрос, каждый третий россиянин – а это более 35% – верит, что Солнце вращается вокруг Земли.

Не смогла пройти мимо этой новости украинская телеведущая Катя Осадчая, которая высмеяла россиян в своем Инстаграм-Сториз.

У телеведущей вышел насмешливый пост, в котором она прокомментировала умственный "прогресс" россиян. В частности Катя Осадчая опубликовала ироническое инстаграмм-сториз, в котором предположила, во что еще верят сторонники режима путина.



"Норм такие соседи… Мало того, что агрессивные, так еще и тупые. Хотя, оно одно тянет другое. Ну а еще бытовая техника на деревьях растет в Украине и ее урожай они украли весной, а теперь взялись за зерно", — написала телеведущая.

Стоит отметить, что после нападения рф на Украину Катя Осадчая организовала проект, участники которого помогают украинцам найти своих близких во время войны.

Напомним, что по последним социологическим опросам, за последние годы возросло количество граждан россии, верящих в то, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения, проводившего соцопрос.

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.